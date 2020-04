Archivio Diocesano di Albenga: si lavora da casa per tenerlo sempre vivo e attivo

L'Archivio Diocesano di Albenga è vivo e attivo, come annuncia la sua direttrice, Alma Oleari.

Spiega Oleari: "Carissimi appassionati di Archivi e arte, per la serie "Archivi ai tempi del corona", con grande soddisfazione vi invito a leggere il lavoro di catalogazione degli Archivi Parrocchiali della Diocesi di Albenga-Imperia, che quattro schedatori (da me Alma Oleari coordinati) stanno portando avanti stando IN CASA in modalità smart: Gabriele Sandre, Paolo Ramagli, Roberta Bani, Simone Bergallo.

Per consultare i fondi già pubblicati, cliccare sul motore di ricerca di internet e digitare: https://beweb.chiesacattolica.it/beniarchivistici/ Il primo schedatore dell’Archivio Diocesano di Albenga-Imperia che vi presento è Gabriele Sandre, laureato in Conservazione dei Beni Culturali presso l'Università degli Studi di Genova nel 2014, schedatore autorizzato CEI dal 2018".

Commenta Sandre: “In questi giorni di quarantena mi sto dedicando al fondo parrocchiale di Bastia, una piccola frazione dell'entroterra di Albenga dove sono nato e cresciuto che cela diverse curiosità e bellezze. Leggendo antichi manuali in mio possesso, cerco, dove possibile, di aggiungere qualche particolare alla descrizione del fondo. Mi piacerebbe organizzare, quando questo periodo buio sarà trascorso, delle visite guidate per far conoscere alla gente tutte le meraviglie celate all'interno del paese. Un altro mio desiderio sarebbe quello di realizzare dei cartelloni pubblici da apporre davanti alla chiesa parrocchiale ed all'oratorio limitrofo enunciando i principali cenni storici dei due edifici.”

Conclude Oleari: "Il Coronavirus non deve bloccare la nostra volontà di lavorare, di farci conoscere per le cose belle che facciamo, la vita non è in pausa...mai!"