Il consigliere Schelotto lancia un concorso di idee per il nuovo logo turistico di Albissola Marina

Potrebbe sembrare una proposta assurda, a tratti azzardata, ma in queste giornate di stop forzato da Albissola Marina il giovanissimo consigliere Enrico Schelotto, neo laureato in management della sostenibilità e del turismo, prova a lanciare una sfida ai giovani liguri, chiedendo loro di ideare il nuovo logo turistico del Comune.

Un vero e proprio concorso, con regolamento e studio di logotipo annesso ed accesso riservato agli studenti di istituti superiori ed universitari con sede in Regione Liguria, impegnati in corsi di studio ad indirizzo artistico o grafico.

Proprio questa mattina sono partite le PEC ufficiali, indirizzate a Rettore e Dirigenti degli istituti, pubblici e privati, chiedendo di farsi tramite con i loro studenti attraverso le piattaforme elettroniche in uso.

In contemporanea un “lancio social” ed il diramarsi delle ben note “catene whats app” da far arrivare in tutte le chat di classe o di istituto.

Scadenza fissata per il 30 aprile, con una commissione ad hoc che, in seduta Skype, valuterà gli elaborati pervenuti e decreterà il vincitore al quale, oltre alla paternità del logo ed al riconoscimento ufficiale dell’Amministrazione comunale spetterà il premio offerto dal main sponsor dell’evento, la Scuola Internazionale di Comics di Genova e Torino:

Sconto pari a € 1000,00 su un corso annuale o triennale (a scelta tra quelli in partenza nell'A.A.2020/2021 presso la sede di Genova o di Torino) oppure un corso breve gratuito (a scelta tra quelli in partenza nell'A.A. 2020/2021 presso la sede di Genova o di Torino)

In un periodo in cui le attività all’aperto e la realizzazione di eventi su Piazze o Lungomare stanno subendo una doverosa frenata, Il settore Cultura e Turismo non si ferma e prova a cogliere l’opportunità di riflettere su nuove e diverse prospettive di sviluppo, partendo da un logo identificativo di forte richiamo, cui seguirà una riorganizzazione di tutto il piano di comunicazione ed il riallestimento dell’Ufficio Informazioni turistiche.

Nel frattempo la palla passa ai giovani liguri che potranno liberare la loro creatività e scoprirsi dotati di nuovi talenti. Maggiori info con Regolamento completo sul sito dell’ente: CLICCA QUI.

http://www.comune.albissolamarina.sv.it/index.php/204-concorso-marchio-logotipo-albissola