L'appello dell'albergatore Giovanni Argento: "Finale Ligure è bellissima, questo è il momento giusto per osare e rilanciarla in grande stile"

Un appello univoco a tutti i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione nel Comune di Finale Ligure è stato inoltrato oggi da Giovanni Argento, imprenditore del turismo nonché portavoce degli albergatori indipendenti finalesi, quelli cioè non affiliati a UPA o a Federalbergi.

Scrive Argento:

"In questi gravi momenti dovuti al Coronavirus mentre l’economia è in picchiata e il sistema sanitario è stremato.

Ci rendiamo finalmente conto di cosa significa parlare di Industria del Turismo con tutta la sua filiera produttiva.

Ma un ringraziamento e d’obbligo.

In questi tempi di quarantena la nostra bellissima città, la nostra costa, il nostro mare, sono come immobili, da fotografare in tutta la loro bellezza.

L’occasione è unica per migliorala".

"Cari Amministratori, vi ringrazio per aver dimostrato, ancora una volta, di essere il più efficace presidio dello Stato sul territorio, per essere responsabilmente in prima linea nella lotta alle emergenze, rispondendo ai bisogni dei cittadini e delle aziende.

Ma è dai momenti più bui e difficili che si creano le opportunità di rinascita.

"Facciamo sentire alla nostra comunità che i loro sacrifici non sono stati vani. Miglioriamo la nostra città,

Riportiamola al suo antico splendore, sistemiamo il verde della passeggiata, adorniamo le aiuole, curiamo la manutenzione, togliamo il traffico delle auto, facciamola respirare, facciamola vivere, facciamola godere nella sua armoniosa libertà ai cittadini e ai turisti.

Creiamo delle aree parcheggio dedicate, una viabilità condivisa, una pista ciclabile, organizzazione pedonale.

Servizi pubblici nei rioni con baby chancing.

Voi, con i cittadini e operatori costretti a casa, con le piazze, le strade e deserte (chissà per quanto tempo ancora!), avete la storica occasione di realizzare il cambiamento, la svolta che il turismo ci chiede, che, in circostanze ordinarie, sarebbe impossibile.

Le famiglie che torneranno a Finale potrebbero trovare nuovi servizi e ve ne daranno merito.

Osate ora!

Noi saremo con voi!".