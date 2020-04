Il PCI: "Notizie sconcertanti da Piaggio Aero di Villanova. Operai costretti a far presenza per dimostrare che azienda è sana"

Aggiornamenti su Piaggio Aero da parte del Partito Comunista della Liguria, federazioni di Genova e Savona: "Riceviamo notizie sconcertanti dagli operai della Piaggio Aero riguardo quello che sta avvenendo nello stabilimento di Villanova d'Albenga.

Sembrava i sindacati fossero riusciti ad ottenere la chiusura dell'azienda o almeno delle lavorazioni non necessarie invece, a quanto ci risulta, si tratta dell’ennesimo proclamo non rispettato.

Altro che chiusura, gli operai vengono chiamati anche per quindici giorni a fare presenza. Si, proprio così: presenza! Presenza richiesta dalla proprietà per dimostrare che l'azienda è sana e quindi più appetibile ai possibili acquirenti.

Il Sindacato intende fare il Sindacato e fare gli interessi dei lavoratori o preferisce fare quelli del padrone in una situazione così grave in cui, ancora una volta, viene data priorità al profitto rispetto alla salute dei lavoratori per favorire la vendita di un'azienda sull'orlo del fallimento? Il Partito Comunista Italiano fa appello al senso di responsabilità delle sigle sindacali interessate e ribadisce solidarietà e massimo sostegno agli operai ed al loro diritto alla salute".