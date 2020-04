Coronavirus, Uniti per Celle scrive al sindaco: "Chiediamo un confronto per presentare una serie di proposte a sostegno dei cittadini"

Il gruppo consiliare Uniti per Celle - scrive il capogruppo Remo Zunino in una lettera inviata al sindaco Caterina Mordeglia - crede che, anche a livello locale, sia necessaria la più ampia condivisione delle azioni messe in campo per contrastare il diffondersi del Coronavirus e le sue conseguenze anche economiche".

"Per questo motivo chiediamo un confronto per presentare una serie di proposte a sostegno dei cittadini cellesi. Ci rendiamo immediatamente disponibili per un incontro (anche attraverso i sistemi informatici) per discutere insieme alcune proposte di collaborazione quali per esempio: 1) il posticipo della tassazione comunale, su TARI e suolo pubblico; 2) definire uno stanziamento di bilancio con utilizzo del fondo di riserva (o altre proposte) per acquistare mascherine da distribuire alla Croce Rosa ed a tutti gli operatori dei servizi essenziali in contatto con i cittadini; 3) sensibilizzare, con le autorità competenti, l’intensificazione della sorveglianza sugli spostamenti non autorizzati" conclude il gruppo consiliare Uniti per Celle.