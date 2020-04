Savona, chiusi gli asili comunali: 4 dipendenti esentati dal lavoro

4 dipendenti dell'asilo nido comunali, tre ausiliari e una dipendente esentati dal lavoro dal comune di Savona mantenendo comunque lo stipendio. Da Palazzo Sisto è arrivata questa misura prevista dal decreto "Cura Italia" vista la difficile situazione legata all'emergenza Coronavirus.

L'emergenza ha portato le amministrazioni comunali a imporre il blocco dei servizi delle scuole e dei nidi e nel caso non sia possibile ricorrere al lavoro agile, i comuni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi. Concluse anche queste modalità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Per quanto riguarda gli asili nido, considerata la situazione di emergenza, tutto il personale educativo è stato collocato in lavoro agile, individuando specifici indirizzi operativi e obiettivi del lavoro.

Il personale ausiliario è rimasto in servizio fino al 19 marzo per lo svolgimento delle ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti nel proprio nido di assegnazione ma l'aggravamento della situazione emergenziale, ha portato all'utilizzo delle ferie pregresse e delle ore svolte in eccedenza da recuperare per consentire anche a detto personale di stare a casa, come da indicazioni dei DPCM nel frattempo intervenuti al riguardo.

I 4 lavoratori comunali, a causa della difficoltà a convertire il lavoro svolto abitualmente in un progetto da fare a casa e visto che ferie e permessi si esauriranno a breve, il comune ha deciso di esentarli fino alla riapertura degli asili nido.