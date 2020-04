Ad Andora issata la bandiera albanese sul palazzo comunale

Il video del discorso del Premier Edi Rama “ai fratelli italiani” è divenuto virale in pochi giorni. Ad Andora, si vuole rendere onore alla generosità e gratitudine dell’Albania. Da questa mattina la bandiera albanese è stata issata sul pennone davanti al Palazzo comunale. L’idea è del Consigliere delegato al Commercio Corrado Siffredi.

“Un gesto simbolico per dire grazie della sensibilità dimostrata da un paese non certo ricco, ma che conosce il valore del lavoro e della riconoscenza – spiega Siffredi – Anche la comunità albanese di Andora ha sempre dimostrato gratitudine verso un territorio dove si sono insediati ed hanno potuto trovare lavoro e creare imprese qualificate e apprezzate".

La cerimonia è avvenuta alla presenza di Ndricim Aga, in rappresentanza degli albanesi residenti sul territorio. “C’è un legame da sempre forte con Albania – ha dichiarato Siffredi - Nel dicembre scorso, Andora aveva fatto una raccolta fondi con Laigueglia e Alassio per mandare soldi in una zona albanese colpita dal terremoto”.