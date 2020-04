Emergenza Coronavirus, dalla damigiana di Pulp in Valmaremola ecco le mascherine per la terapia intensiva del Santa Corona

"Ancora grazie a tutti voi che, siete generosi, e grazie alla damigiana abbiamo consegnato direttamente nelle mani di una infermiera della Terapia intensiva del Santa Corona altre 55 mascherine (questa volta le FP2) la damigiana è ancora lì per altre consegne... speriamo. Grazie a tutti!".

Con queste parole, pubblicate sulla propria pagina Facebook, il gruppo goliardico "Pulp in Valmaremola" ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a "riempire" la damigiana presente all'interno dal panificio "Eredi Tortarolo" di via Ugo Foscolo e presso "Il Tuo Amico Pane" di via Matteotti, entrambi a Pietra Ligure.