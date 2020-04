Coronavirus, Lega: "1 miliardo di euro a sostegno a sostegno del florovivaismo, Governo accolga nostra proposta"

“La Lega, con prima firma del senatore Salvini, ha presentato un emendamento al dl Cura per alzare dai 100 milioni, previsti nel Dl Cura per agricoltura e pesca, a 1 miliardo di euro il fondo ad hoc destinato solo alle aziende del comparto florovivaistico, che, solo in Liguria, hanno fino a oggi registrato oltre 200 milioni di perdite". Lo dichiarano il senatore della Lega Paolo Ripamonti e deputati della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e Flavio Di Muro.

"Le imprese e le associazioni di categoria hanno chiesto un piano Marshall per salvare il settore, oggi sull’orlo del baratro. I nostri floricoltori, nonostante l’ammissibilità della vendita al dettaglio di piante, bulbi e fiori, sono costrette a mandare al macero grandi quantitativi di prodotti che sarebbero stati destinati all’export, oggi totalmente bloccato. In più si trovano a costretti a sostenere spese ingenti per il mantenimento delle serre in funzione, per i dipendenti comunque al lavoro e a sobbarcarsi costi esorbitanti per il conferimento in discarica dei fiori, catalogati come rifiuti speciali".

"Se non vogliamo uccidere irrimediabilmente un settore di punta del nostro export che il mondo ci invidia, occorre mettere in campo un piano finanziario importante insieme a un pacchetto di misure di semplificazione a livello normativo” concludono il senatore della Lega Paolo Ripamonti e deputati della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e Flavio Di Muro.