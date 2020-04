Emergenza Coronavirus, il comune di Cengio precisa: "Mai spedito alcuna lettera alla cittadinanza"

"Il comune di Cengio non ha mai spedito e mai spedirà alcuna lettera sul Coronavirus". Lo comunica in una nota la giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni di lettere consegnate dal comune di Cengio nelle cassette della posta di alcuni cittadini, in vecchia busta originale e su carta intestata del Centro Sociale per Anziani, con riferimento al virus Covid-19 - spiegano dalla giunta - Teniamo a precisare che il comune non ha mai spedito (e non spedirà) alcuna lettera di questo tipo e più in generale sul Coronavirus".

"Le uniche comunicazioni ufficiali sul virus Covid-19, come ormai d’abitudine, vengono rilasciate solo ed esclusivamente sul sito istituzionale www.comune.cengio.sv.it, sui canali social Cengio nel cuore - Informa e sulla stampa - concludono dalla giunta Dotta - Questi comportamenti, ancor più nell'attuale situazione di emergenza, non sono assolutamente accettabili e, oltre ad essere censurabili, sono perseguibili penalmente".