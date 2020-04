Laura, infermiera positiva al Covid-19: "Ci hanno promesso più soldi, preferiremmo mascherine, visiere e un contratto"

"Sono un'infermiera del Pronto Soccorso. Sono positiva al COVID-19 così come tanti altri miei colleghi. Sono chiusa da un paio di giorni in casa. Aspetto che il tempo passi e che questa camera mi sembri un po’ meno piccola".

Laura, 36enne infermiera savonese ha scritto una lettera all'autore televisivo e giornalista Gabriele Parpiglia che lo ha pubblicata sulla sua pagina Facebook. Un racconto di come sta vivendo in prima persona e sulla sua pelle questa difficile emergenza Coronavirus.

"Mio figlio di 2 anni, con il suo papà è rimasto fuori da questa stanza tenendosi una parte del mio cuore, che si spezza ogni volta che lo sento piangere mentre mi chiede se può entrare solo per darmi un bacino e farmi passare la bua. Rimango sola e mi sento fortunata, i miei colleghi che l'han preso insieme a me sono ricoverati. Io sono quella fortunata che riesce ancora a respirare senza bisogno di aiuti, respirare,si è vero, si è fatto più faticoso, ma fortunatamente posso rimanere in questa camera perché fuori fa decisamente più paura. Mi guardo allo specchio e quella che vedo non sembro neanche io, i capelli sono diventati bianchi e quelle iniziali rughe sul viso sono ormai dei solchi. Darò la colpa del precoce invecchiamento al virus, ho solo 36 anni. 36 anni di cui 13 passati in pronto soccorso. In tutto questo tempo non è la prima volta che ho paura, che abbiamo paura" dice Laura nella sua lettera.

"In questi 13 anni non è la prima volta che rischiamo sulla nostra pelle di portare qualcosa a casa che poi difficilmente sarà curato. Ogni giorno il nostro nemico è silenzioso, il più delle volte invisibile e quando diventa riconoscibile per noi è già tardi. Ho visto alcuni miei colleghi piangere per aver dovuto prendere antiretrovirali post esposizione ad una goccia di sangue che avrebbe potuto cambiargli la vita. Quelle volte siamo stati fortunati, ma non sempre va così. Ci hanno promesso 100 euro in più in busta paga per il mese di marzo ma vi assicuro che questa promessa, anche se fatta in buona fede, è stato più un affronto che una consolazione perché al posto di questi soldi preferiremmo di gran lunga avere mascherine, visiere e un contratto. Non siamo eroi ma non vi dimenticate di noi quando tutto sarà finito" conclude Laura.