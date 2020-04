Covid-19, Viale a Linea Condivisa: "Difficile avere concentrazione per capire risposte su pandemia se comodamente stravaccati su divani e letti"

“Non mi sorprende che non abbiano capito le risposte che ho dato durante le circa 4 ore di riunione della Commissione regionale Sanità, in video collegamento. D’altronde, quando si sta comodamente stravaccati su divani e letti di casa, è difficile avere la concentrazione sufficiente per comprendere le informazioni che vengono illustrate in relazione alla pandemia in corso”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale in merito alle critiche mosse dagli esponenti di Linea Condivisa, Gianni Pastorino e Francesco Battistini.