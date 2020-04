Coronavirus, Toti: "Siamo al culmine dell'epidemia, ma non dobbiamo abbassare la guardia" (VIDEO)

"I dati sono anche oggi lievemente positivi. Questa è una diretta conseguenza del comportamento scrupoloso tenuto dai liguri in questo periodo. Questo trend ovviamente deve proseguire per non buttare al vento quanto fatto fino ad ora" commenta tramite un video su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Ieri ho firmato un'ulteriore ordinanza che vuole limitare ancora di più gli spostamenti, con una particolare attenzione per questo fine settimana e quello pasquale che vogliamo ordinati e con poca gente - prosegue - Per fare questo chiederemo ai prefetti liguri (tramite le forze dell'ordine) di controllare gli arrivi. Per ripartire il più presto possibile, dobbiamo continuare ad essere rigorosissimi".

"I numeri sono sostanzialmente in calo. Alcune situazioni però ci stanno dando delle preoccupazione. Mi riferisco in particolare alle RSA - continua - Siamo al culmine dell'epidemia. Se ci comportiamo bene, forse riusciremo a sconfiggere questo virus in un tempo ragionevole".

"Il numero dei decessi purtroppo continua ad aumentare - spiega - Per la prima volta però, diminuiscono i malati all'interno dei nostri ospedali. Quindi abbiamo posti disponibili in media terapia di cura e in terapia intensiva. Aumenteranno sempre più i letti per le convalescenze. La nave da martedì prenderà il secondo lotto di pazienti. Cosi come le altre strutture che stiamo mettendo in campo".

"Se ci comportiamo bene, dopo Pasqua con tutta la prudenza del caso, potremmo iniziare a pensare ad un regime più vicino alla normalità - conclude - Ovviamente non potrà tornare tutto come prima. Dovremo applicare particolari regole che tutti i cittadini dovranno sapere. Per tale motivo, stiamo organizzando alcune campagne di sensibilizzazione. Per qualche tempo dovremo convivere con il virus. Almeno fino a quando i nostri scienziati non avranno trovato un vaccino".