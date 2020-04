Emergenza Coronavirus: terzo decesso nella casa di riposo di Cengio

Coronavirus: il sindaco di Cengio Francesco Dotta fa il consueto punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria. Rispetto all'ultimo aggiornamento, viene segnalato il decesso di un altro ospite della casa di riposo. Avvenuto in questo caso all'interno della struttura.

Questa la nota: "Rispetto all'ultimo comunicato la situazione ha subito dei cambiamenti, purtroppo in negativo - spiega il sindaco Dotta - Non vi sono più persone in isolamento fiduciario volontario, in quanto sono scaduti i termini di sorveglianza. Delle due persone in isolamento sanitario obbligatorio, invece, una risulta essere in buona salute e per la stessa si è conclusa la sorveglianza obbligatoria; l'altra, a seguito dell'aggravamento dei sintomi, è stata ricoverata nella giornata di giovedì presso l'ospedale San Paolo di Savona".

"Purtroppo è ulteriormente mutata la situazione presso la Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli) - prosegue - nella giornata di ieri si è reso necessario provvedere al ricovero di un’ospite inoltre, purtroppo, abbiamo registrato un altro decesso, per la prima volta in struttura".

Da inizio epidemia (all'interno della struttura) sono stati ricoverati in ospedale 8 ospiti di cui: 3 ospiti sono deceduti (due in ospedale e uno all'interno della casa di riposo); tre sono risultati positivi al virus Covid-19; uno è stato dimesso ed è ritornato in struttura, in isolamento; due sono in attesa del risultato analitico per conferma dell’eventuale positività al virus.

"Per l'ospite deceduto ieri, affetto anche da altra patologia, non vi è stato il riscontro certo della positività al Covid-19, pur mostrando sintomi compatibili con lo stesso. Ai suoi cari e alla sua famiglia, esprimo il cordoglio dell'intera cittadinanza - continua il primo cittadino - Come si evince da quanto sopra, la situazione sanitaria locale, nonostante i miglioramenti generalizzati, non permette di rilassarci. Rinnovo l'invito a proseguire nell'osservanza della misure di protezione: per favore rimaniamo presso in casa. La prossima comunicazione sarà emessa, salvo aggiornamento straordinario, nella mattinata di lunedì prossimo".