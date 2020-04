Coronavirus: continua a distanza con le video-chiamate la "terapia del sorriso" per i bambini ricoverati negli ospedali

Continua a distanza, con le video-chiamate, la '"terapia del sorriso" della onlus "Dottor Sorriso", per aiutare i bambini ricoverati negli ospedali. L'iniziativa, che nasce dalla volontà di non lasciare soli i bambini, neanche in questa emergenza sanitaria, è stata annunciata su Facebook con un post dal titolo #IlSorrisoNonSiFerma.

La Fondazione "Dottor Sorriso" da 25 anni cerca di aiutare la degenza ospedaliera dei bambini attraverso la Terapia del Sorriso. In accordo con gli ospedali con cui collabora la Fondazione, i genitori potranno prenotarsi, online, sulla piattaforma "ilsorrisochiama.dottorsorriso", inserendo i propri dati e il numero di telefono o l’e-mail, su cui essere contattati per stabilire data e ora dell’appuntamento con il Dottore del Sorriso.

È possibile prenotarsi anche chiamando il numero verde 800 58 77 07 o il numero fisso 02 93796 488 negli orari 9-13 e 14-18.