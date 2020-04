L'Associazione Giovani Alassio spegne la sua prima candelina

Oggi, 5 aprile 2020, l'Associazione Giovani Alassio compie il primo anno dalla sua costituzione. Un anno di eventi, divertimento e condivisione per moltissimi giovani.

"Avremmo voluto festeggiare questo giorno in tutt'altro modo, ma oggi è giusto che le priorità siano ben altre - spiegano dall'associazione - Abbiamo trascorso un anno molto intenso, in cui abbiamo gettato le basi per un progetto che deve puntare ad andare avanti nel tempo. Ripensando a tutti gli eventi e tutte le iniziative fatte, sono doverosi numerosissimi ringraziamenti: in primis ai membri del Direttivo di oggi e di ieri, che si sono dedicati anima e corpo alla vita associativa, all'Amministrazione comunale di Alassio, che ha creduto e supportato sin dal primo giorno il progetto AGA, e a tutte le persone che hanno collaborato alle nostre attività".

"Ma il ringraziamento più grande va a tutti i giovani e non, che ci hanno seguiti nelle nostre manifestazioni. Sono la vera ragione di vita della nostra Associazione e il motivo che ci spinge a migliorarci sempre. In questo giorno speciale per noi vi chiediamo un unico grande regalo: stare a casa".

"Quella che stiamo attraversando è una delle crisi più complesse della storia democratica di questo Paese, una crisi che investe i settori sanitari, economici e sociali, ed è per questo che ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per uscire da questa situazione. Stiamo a casa per i nostri nonni, per i nostri genitori, per noi stessi, e, soprattutto, per chi non può farlo ed è da settimane in trincea a salvare vite" concludono dall'Associazione Giovani Alassio.