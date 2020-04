La Croce Bianca di Dego dona guanti e mascherine ai commercianti deghesi e di Piana Crixia

La P.A. Croce Bianca Dego, vista l’emergenza Covid-19, ha deciso di donare ai commercianti del comune di Dego e Piana Crixia, un quantitativo di guanti e mascherine tale da mantenere in sicurezza il regolare svolgimento delle loro attività. La distribuzione avverrà domani, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 9.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i commercianti che, nonostante l’emergenza, continuano a portare avanti con massima serietà e professionalità le loro attività essenziali per i nostri paesi - spiegano dalla Croce Bianca di Dego - Questo è solamente un piccolo ringraziamento nei confronti di chi, negli anni, ci ha sempre sostenuto e supportato".

"Siamo vicini a tutta la popolazione, a breve, grazie al comune di Dego e di Piana Crixia, aiuteremo a distribuire mascherine chirurgiche a tutta la popolazione deghese e pianese porta a porta" proseguono dalla Croce Bianca.

"Vicini come non mai a tutta la popolazione, resistiamo ancora in casa, facciamo un enorme sacrificio oggi per tornare ad abbracciarci calorosi domani". concludono dalla Croce Bianca di Dego.