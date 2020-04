L’associazione Balneari Finale Ligure-Varigotti dona 150 mascherine alle forze dell’ordine e alla consulta del volontariato

Un gesto di solidarietà. L’associazione Balneari Finale Ligure-Varigotti dona 150 mascherine alle forze dell’ordine ed alla consulta del volontariato, oltre ad una somma di denaro sempre donata all'organo di volontariato presieduto da Emanuele Gerardi.

Commenta il sindaco Ugo Frascherelli: "I ringraziamenti son doverosi, un esempio di comunità, un gesto di solidarietà dimostrato nei confronti di tutta la Città che oggi sta vivendo, come il resto del mondo, una delle più brutte pagine di storia dal dopoguerra".

"Nonostante le difficoltà che anche la categoria bagni marini incontrerà nei prossimi mesi, hanno voluto ugualmente far sentire la loro vicinanza ad istituzioni e concittadini meno fortunati - conclude - L’associazione da sempre utilizza fondi propri per finanziare iniziative sociali e non solo, e mai come oggi azioni di questo tipo rincuorano la città ed evidenziano un senso di solidarietà cittadina che riempie di orgoglio tutti noi".