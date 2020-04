Intervento congiunto di polizia e Asl oggi pomeriggio in stazione a Savona

Intervento congiunto di polizia e Asl, nel pomeriggio di oggi, nei pressi della stazione ferroviaria di Savona.

Un medico del servizio di psichiatria si è fatto accompagnare dalle forze dell'ordine per "recuperare" un suo paziente che si era allontanato da casa.

L'individuo non è pericoloso, non è aggressivo o violento e non è sottoposto per legge a ricoveri coatti; soltanto occasionalmente si allontana dai familiari e ne vengono tenuti sotto controllo gli spostamenti.

L'operazione si è risolta in tempi brevissimi e senza inconvenienti.