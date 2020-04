Il Consiglio regionale non si ferma, Vaccarezza: "Oggi voteremo un riconoscimento economico per gli operatori sanitari"

"Lunedì, per la prima volta, gli aggiornamenti sul Covid-19 non segnalano decessi in Cina. Voglio considerarlo un buon auspicio, nell'attesa che accada anche nel nostro Paese" commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".

"Questa mattina è ricominciato il Consiglio regionale. Queste settimane i consiglieri, coadiuvati da tutti gli uffici, che ringrazio per l'importante supporto dato a ognuno, si sono organizzati per effettuare le sedute necessarie in Smart Working. Grazie a questo sistema il numero delle riunioni è addirittura aumentato rispetto alla normale attività, consentendoci, durante le riunioni dei Capigruppo, gli Uffici di Presidenza e le Commissioni, di organizzare al meglio i lavori dell'Assemblea con tutti i Consiglieri e secondo la loro disponibilità, anche degli Assessori. Questa è la giornata dedicata al consiglio votante".

"In quest'occasione che ci vede riuniti esattamente come fossimo in aula, il rispetto istituzionale deve essere imperativo: questo passa anche attraverso il modo in cui ognuno di noi si presenta: lo dobbiamo a tutti i Liguri. Naturalmente l'emergenza Covid-19 occuperà gran parte della giornata. In questi minuti stiamo ascoltando il Governatore Giovanni Toti, che non ha mai mancato di aggiornarci su ogni passo compiuto durante l'emergenza, saldo sul ponte di comando. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando, ognuno nel proprio ruolo, come è giusto che sia".

"Oggi pomeriggio verrà portato al voto dell'Assemblea l'Ordine del Giorno da me preparato insieme al collega Paolo Ardenti affinché tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, impegnati nella lotta al Covid-19, abbiamo un premio economico come riconoscimento per il lavoro svolto - conclude - Il documento ha incontrato il favore della Giunta e confidiamo che venga, sottoscritto ed approvato dall'intero Consiglio, per noi è un segnale molto importante di concreta gratitudine della Liguria a tutti gli operatori per lo sforzo eccezionale nel periodo dell'emergenza da Coronavirus e per il rischio biologico cui sono e sono stati sottoposti nell'esercizio delle loro funzioni".