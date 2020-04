Il gruppo Pd sul bando Società Sportive: "Mancata effettiva valutazione del bando, fondi esauriti in 24 ore"

Dichiara il Gruppo Pd in Regione Liguria: "Prendiamo atto che il bando regionale a sostegno della liquidità delle società sportive dilettantistiche per l’emergenza Covid-19 ha esaurito la propria disponibilità (500 mila euro) in sole 24 ore. Le 40 domande arrivate nel primo giorno non esauriscono le necessità delle tante società del territorio ligure. È evidente che è mancata, da parte dell'assessore Cavo, una valutazione effettiva del danno subito dalle società sportive dilettantistiche liguri.

Era pura illusione pensare che un bando con appena 500 mila euro potesse restare aperto fino a settembre. A questo punto chiediamo alla Giunta di stanziare nuove risorse, per includere anche chi è rimasto escluso e prevedere quote di contributo a fondo perduto, soprattutto per gli impianti che generano costi anche se non vengono utilizzati.

È necessario aprire un confronto con le società sportive per valutare il danno reale e mettere in campo fondi adeguati. Parliamo di realtà che rappresentano un importante presidio sociale sul territorio e che, a causa dello stop alle attività imposto dall'emergenza Coronavirus, adesso rischiano di scomparire. Non possiamo permetterlo. Sull'argomento presenteremo un'interrogazione in Consiglio regionale e un documento che impegni la Giunta a stanziare nuovi fondi".