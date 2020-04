Bergeggi in lutto per la scomparsa dell'architetto Mario Galvagni

"Apprendiamo con estrema tristezza che questa mattina ci ha lasciato l'architetto Mario Galvagni. Era la metà degli anni ’50 quando il giovane architetto Galvagni, su incarico dell’impresario Piero Tizzoni, tracciò le linee di sviluppo per l’urbanizzazione ex novo del promontorio di Torre del Mare. Iniziò così la realizzazione di una serie di edifici e di arredi urbani, un insieme di opere architettoniche di riconosciuto valore artistico, in grado, ancora oggi, di caratterizzare un’area urbanizzata elevandone il prestigio".

Il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello ha voluto ricordare l'architetto molto conosciuto sul territorio bergeggino. "L’istituzione del Parco Architettonico da parte della Giunta Comunale, di cui quegli edifici diventarono i protagonisti, avvenne nel 2012 ed è voluta essere una celebrazione di queste opere, testimonianza di come un’architettura di alta qualità e pregio, fortemente ispirata al luogo, sia in grado di sviluppare, con linguaggio contemporaneo ed una giusta sensibilità creativa, tessuti urbanizzati compenetrati all’elevato valore ambientale e naturalistico del luogo. Come ha avuto infatti modo di evidenziare lo stesso Galvagni in seguito, le sue opere sono “nate in simbiosi con le morfologie estetiche del luogo, della luce e del suolo e con le emozioni e i sentimenti condivisi con la committenza e con gli operai che le hanno costruite” continua il primo cittadino.

"Oggi perdiamo un amico e un grande professionista. Mancherai a tutta Bergeggi Mario, mancherai all' Amministrazione comunale attuale e a quelle precedenti, con cui hai sempre desiderato collaborare per dare un continuo contributo al paese che sentivi anche un po' tuo. Ci mancheranno le tue "lezioni" ma ci hai lasciato un patrimonio che proveremo a valorizzare quanto merita. Buon viaggio Architetto" conclude Arboscello.