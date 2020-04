Il supereroe di corsia in videochiamata anche con noi: dalle 11 in diretta su Facebook

Allieta i bambini in videochiamata travestito da Spiderman in questa difficile situazione legata all'emergenza Coronavirus. Ma già da circa un anno cerca di far passare le giornate più leggere regalando un sorriso ai più piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Anche i bimbi costretti alla "quarantena" hanno bisogno di svagarsi e così il 26enne savonese Mattia Villardita ha deciso di mettersi a disposizione con un'ulteriore iniziativa e far passare un pò di tempo in spensieratezza ai suoi piccoli fans.

Ne parleremo con lui in diretta Facebook e sulla home del nostro sito dalle ore 11.00 insieme anche al primario del reparto pediatrico e di neonatologia Alberto Gaiero.

Faremo il punto nei reparti in un momento in cui nonostante la pandemia i bambini continuano a nascere con un'incremento importante sia a Savona che a Pietra Ligure.

Provando a regalarvi un bel sorriso. Di cui c'è tanto bisogno.