Messa "per l'amministrazione" a Finale Ligure, una cittadina: "Gesto che mette a rischio la salute pubblica"

Ieri su Savonanews abbiamo pubblicato la notizia di una "Messa di Pasqua a porte chiuse" riservata all'amministrazione comunale di Finale Ligure (leggi i dettagli QUI).

L'evento ha spinto una privata cittadina del Comprensorio Finalese (della quale, nel pieno rispetto della privacy, omettiamo l'identità) a scrivere direttamente al Prefetto per segnalare la cosa.

Spiega la cittadina al Prefetto:

"Leggo con stupore e preoccupazione l'articolo che parla della messa di Pasqua, aperta ad alcune autorità, presso la chiesa di Finale Ligure.

Questa notizia mi sconvolge e mi preoccupa in quanto stiamo facendo sforzi enormi (perdita di famigliari e di lavoro) per contenere la pandemia e c'è chi si ritrova per una celebrazione che sta a cuore a tutti mettendo a rischio la salute pubblica e tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, contravvenendo alle disposizioni circa il divieto di celebrare messe aperte al pubblico".