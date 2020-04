Baracca in fiamme a Spotorno: placato l'incendio (FOTO)

Baracca in fiamme in via Magiarda a Spotorno (località Rive). La struttura era adoperata come deposito agricolo e capanno degli attrezzi. Verso le 11 di questa mattina è arrivata la segnalazione ai Vigili del fuoco, che sono intervenuti con tre squadre complete tutte appartenenti alla Centrale di Savona.

Fortunatamente non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate dai fumi. Le operazioni di bonifica dell'area si sono concluse poco dopo le 18. Sul posto anche Carabinieri, AIB Spotorno e un'ambulanza della Pubblica Assistenza.