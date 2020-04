L'Asd Cairese piange Maria Teresa Garganese, scomparsa all'età di 53 anni

L'Asd Cairese e l'intera comunità di Cairo Montenotte piangono Maria Teresa Garganese, scomparsa nella giornata odierna all'ospedale San Paolo di Savona all'età di 53 anni.

Assieme al marito, si occupava della gestione degli spogliatoi e della lavanderia del campo sportivo situato in località Vesima.

Questo il messaggio di cordoglio dell'Asd Cairese: "In questi giorni già molto difficili per il nostro paese, ci stringiamo forte intorno alla famiglia di Carmelo Pastore per la prematura scomparsa della moglie Maria che con la sua cordialità e disponibilità è stata parte integrante della società gialloblu per tanti anni. Condoglianze da tutta la società".

In seguito all'emergenza sanitaria in corso, le esequie avranno luogo in forma strettamente privata presso il cimitero di Cairo Montenotte.