Asl 2: ad Albenga e Savona arriva il "Drive Through", il tampone attraverso il finestrino dell'auto

Comunicazione di Asl 2 :

"In attuazione all’Ordinanza n. 17/2020 del 3 aprile 2020, che definisce la procedura denominata “Drive Through” (tampone effettuato attraverso il finestrino dell'auto) , si comunica di aver allestito ad uso dei Comuni di Albenga e Savona un Centro sanitario mobile per l’esecuzione dei tamponi rinofaringei.

I pazienti convocati telefonicamente per essere sottoposti a tampone dovranno raggiungere la sede del Centro sanitario mobile con il proprio automezzo secondo il percorso più breve e dovranno fare ritorno immediatamente al proprio domicilio senza fermate intermedie.

A tale proposito si sottolinea quindi che tale attività è rivolta ad utenti con un percorso sanitario specifico già attivato e definito dal Dipartimento di Prevenzione Asl2.

Gli operatori in loco non possono in nessun modo erogare tale servizio ad altre persone".