Controlli sul territorio della Polizia durante le festività pasquali, il Questore Roatta: "Chiediamo un senso di responsabilità"

Controlli in ambito autostradale, sui caselli autostradali in particolare quelli interessati da flussi di auto, sulle strade provinciali e le statali, le stazioni ferroviarie e in città.

Il Questore di Savona Giannina Roatta dopo le celebrazioni del 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato che si sono svolte all’insegna dell’essenzialità, concentrata unicamente su un momento simbolico, imprescindibile, dedicato ai caduti, la deposizione di una corona d’alloro in Questura al cippo a loro dedicato alla presenza del Prefetto Antonio Cananà.

"Oltre ai controlli che già effettuavamo per far rispettare il Dpcm, dopo la riunione in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo dato vita da oggi fino a lunedì 13 aprile ad un'intensificazione in questo periodo delle festività ma ovviamente continueranno anche dopo Pasqua, per bloccare nel caso l'arrivo indiscriminato dei turisti, mi auguro che i cittadini abbiano senso di responsabilità nel tempo necessario per poi tornare alla normalità" spiega Giannina Roatta.

"Restate a casa, uniti ce la possiamo fare ma un minimo sforzo da parte di tutti ci vuole" conclude il Questore.