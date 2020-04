Morto all'età di 83 anni Mario Olivero, storico patron del ciclismo ligure

Morto stamane, poco fa, nella sua abitazione di piazza Matteotti, Mario Olivero, storico patron del ciclismo ligure. Negli anni 60, assieme a Franco Melgrati, aveva fondato il Velo Club Alassio, organizzando varie competizioni di ciclismo su strada.

Il suo fiore all'occhiello fu quello di ideare la Montecarlo-Alassio, riuscendo a dare il ruolo di madrina alla principessa Grace. Tra le altre competizioni la Saint Vincent-Lurisia-Alassio. Funzionari di banca, (Banca d'America e d'Italia) lavorò dapprima ad Alassio, poi, divenendo la stessa "Deutsche Bank", si trasferì ad Albenga fino alla fine della sua carriera.

Aveva 83 anni lascia il figlio William, giornalista sportivo per molti anni al servizio de La Stampa e la moglie Nicolina Benvenuto. La benedizione della salma avverrà martedì 14 aprile ore 9 davanti all'ingresso della Chiesa del Sacro Cuore in via Trieste ad Albenga.