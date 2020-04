Savona, controlli della polizia locale: 110 accertamenti in Via Nazionale Piemonte, lungomare Matteotti e piazza Leon Pancaldo (FOTO)

“Liguria chiusa per Pasqua”. Un messaggio che è importante ribadire per contrastare gli arrivi in riviera di persone dirette verso le seconde case.

La Polizia Locale di Savona, in collaborazione con le forze dell’Ordine attive sul territorio, sta eseguendo servizi ad hoc sia al casello autostradale che sulle principali vie di accesso alla città per contrastare il fenomeno.

Gli agenti questa mattina hanno effettuato i controlli su 110 persone e relativi veicoli in Via Nazionale Piemonte, lungomare Matteotti e piazza Leon Pancaldo, nessuna violazione è stata contestata.