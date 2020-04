Consegnate le mascherine a Dego, il sindaco Siri: "Onorato di rappresentare questo paese"

Si è tenuta questa mattina la consegna delle mascherine ai cittadini di Dego. Commenta in una nota il primo cittadino Franco Siri: "Sono sempre più onorato di rappresentare come sindaco il paese di Dego. Ringrazio gli Alpini, la Croce Bianca, l'Avis, la Pro Loco e il gruppo di Protezione civile, che unitamente ai consiglieri e ai dipendenti comunali, hanno recapitato 4000 mascherine a casa di tutti i cittadini deghesi".

"Non ho parole per ringraziarli - prosegue - il nostro paese finalmente fa gruppo. Ed è cosi che si superano momenti di estrema difficoltà come questi". La consegna delle mascherine è stata anche l'occasione per porgere gli auguri di buona Pasqua. "Come sindaco di Dego - conclude Siri - auguro una buona Pasqua e buona salute a tutta la cittadinanza".