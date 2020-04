Dai Lions di Albenga un servizio informativo sulle consegne a casa dei cittadini

Procurarsi il necessario pur restando a casa è più semplice per i cittadini di Albenga (e non solo) grazie ad una iniziativa dei Lions: sono infatti stati realizzati un sito ed una pagina Facebook che raccolgono in un elenco le attività che consegnano a domicilio sul territorio di Albenga e dintorni.

Dichiara il Presidente del Lions Club Albenga Host, Dario Zunino: “Parlare di sito è fin eccessivo: abbiamo reso disponibile online un dettagliato elenco, pratico e facilmente fruibile, che riporta, per le diverse tipologie di attività (non solo alimentari ed aziende agricole, ma anche elettrodomestici, prodotti per animali, ottici, informazioni sui prodotti , modalità di ordine e di consegna, oltre ovviamente ai relativi contatti. Dato l’alto numero di attività che va aggiungendosi giornalmente, l’aggiornamento è costante: in tempo reale per l’elenco online, una volta al giorno la pagina Facebook, che riporta però ulteriori informazioni”.

L’idea è nata dal dott. Zunino con l’intento cautelare e garantire una comodità ai suoi inquilini ed al contempo per portare lavoro alle attività di Albenga che effettuano un importante servizio; ottenuto un riscontro entusiasta, lo ha proposto al direttivo del club, che ha concordato nell’ estendere l’iniziativa a tutta la cittadinanza, mettendo online il lavoro svolto. Ad oggi si contano le adesioni già di 80 attività, in 10 giorni i post della pagina hanno raggiunto 12.500 persone sulla sola pagina di Albenga. A questa se ne stanno aggiungendo altre: sono stati infatti coinvolti i Lions club limitrofi con cui si è fatta rete per condividere i contatti delle attività che consegnano anche nei rispettivi comuni. E’ ora online pagina di Loano e si sta lavorando su quelle di Alassio, Andora e Finale.

Sito : https://tinyurl.com/consegnealbenga

Facebook: Consegne a domicilio – Albenga & Dintorni: https://www.facebook.com/consegneadomicilioalbenga/

Aggiunge Zunino: “E’ un servizio assolutamente gratuito, per noi ovviamente senza nessun fine di lucro e per essere inseriti in elenco basta contattarci via mail a : consegne.albengaedintorni@gmail.com

Sempre via mail si può fare richiesta di un file ottimizzato per la stampa, in modo da affiggerlo nella bacheca di un condominio o metterlo nella cassetta delle lettere di chi non ha accesso a internet.

Allarmati dai numeri delle richieste dei buoni spesa ad Albenga, abbiamo poi deciso di implementare l’iniziativa con una richiesta: il lavoro che svolgiamo, ribadisco, è a titolo gratuito, ma chiederemo a quelle aziende e cittadini che ne beneficiano - e che fossero nelle condizioni di farlo, nella misura che riterranno opportuno- di effettuare una donazione al club; i fondi così raccolti saranno destinati ad acquistare beni di prima necessità per le famiglie di Albenga in difficoltà.

Per chi volesse contribuire, il bonifico va intestato a:

Lions Club Albenga Host IBAN: IT06J0333249250000001311251 Causale: “Doniamo la spesa “

Per affrontare l’emergenza Covid-19 il Lions Club Albenga Host si è mosso su più fronti, avendo già donato mascherine sartoriali, soprascarpe, guanti e visiere all’ Ospedale Santa Maria di Misericordia, a cui si aggiungeranno 112 tute asettiche e mascherine (Ffp2 e non ) per la ASL, oltre ancora alle mascherine per le Forze dell’ Ordine ed aver reperito per la Croce Bianca coprivolanti e coprisedili grazie al socio Danilo Galvagno della Rivierauto.