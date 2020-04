L'associazione La Piazza pensa ai piccoli ospiti del reparto pediatrico nel San Paolo di Savona

Anche in questo periodo di isolamento per l’emergenza Covid-19, l’Associazione La Piazza di Savona cerca di fornire un contributo per far sentire il calore e la dolcezza, che dovrebbero essere proprie delle festività Pasquali, ai piccoli ospiti del reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona e alle loro mamme offrendo loro un uovo di cioccolata realizzato artigianalmente dall’azienda Lavoratti Parigino Srl di Varazze, azienda dolciaria di lavorazione del cioccolato.

Questa mattina l’incontro tra il Presidente dell’Associazione e il Primario di pediatria Dott. Alberto Gaiero per la consegna delle uova Pasquali che sicuramente renderanno più dolce la Pasqua dei bimbi e mamme ospiti del reparto.

L’associazione, impegnata da anni a al servizio dei cittadini savonesi, è nata allo scopo di promuovere iniziative benefiche con particolare attenzione alla solidarietà ed al sociale.