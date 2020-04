Progetto "Phoenix" dell'Ordine dei Templari: consegnate mascherine al sindaco di Cairo Montenotte

Prosegue senza sosta l’attività del Servizio di Assistenza Civile – SAC dell’Ordine Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S.

Oggi sono state consegnate altre mascherine protettive nell’ambito del Progetto “Phoenix” – Missione COVID-19.

Le mascherine sono state consegnate al Sindaco del Comune di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, dal responsabile di zona del SAC e Abate Generale dell’Ordine, don Massimo Iglina.

Alla consegna era presente anche l’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ghione Fabrizio.

Il materiale sanitario verrà distribuito tenendo conto in particolare modo dei soggetti più vulnerabili, come gli anziani o persone con patologie.

Il Progetto “Phoenix” – Missione COVID-19 è stato creato dall’Ordine in collaborazione con la Nazione Templare, la società Allover srl e l’Istituto per lo Studio e la Promozione dell’Arte e della Cultura – ISPAC per produrre mascherine sanitarie da donare, in questo periodo di pandemia dovuta al coronavirus SARS-CoV-2, a Comuni, Polizie Locali e Istituzioni sanitarie.