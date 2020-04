Decollano da Savona gli... "Auguri Rock" di Buona Pasqua del Cerchio d'Oro (VIDEO)

Per tutti gli amanti della buona musica sarebbe stato bello, magari domani sera, festeggiare la Pasquetta assistendo a un concerto. Purtroppo quest'anno non potrà essere così.

La band savonese Il Cerchio d'Oro ha quindi deciso di sfruttare le attuali tecnologie e la diffusione dei social network per lanciare attraverso un video un messaggio di auguri, di speranza e di solidarietà per questa Pasqua.

Ovviamente l'invito è quello a restare a casa, perché solo compatti ce la faremo.

Nelle immagini che scorrono vediamo in sequenza i musicisti della band Giuseppe Terribile (basso, chitarre, voce solista e cori), Carlo Venturino (tastiere), Gino Terribile (batteria, percussioni, voce solista e cori), Franco Piccolini (tastiere), Piuccio Pradal (voce solista e chitarra), Massimo Spica (chitarra solista, Chapman Stick e cori) e Simone Piccolini (tastiere, chitarre e cori) porgere i loro auguri.

Il video termina con un saluto al chitarrista Roberto Giordana, altro componente storico della band, e con un ringraziamento a tutto il personale sanitario che sta combattendo contro il Coronavirus.

Il Cerchio d'Oro è una band in attività dagli anni '70, ascrivibile al filone del rock progressivo italiano. Dopo alcuni singoli realizzati all'epoca (il più celebre è "Quattro Mura" / "Futuro Prossimo") e dopo un lungo periodo di pausa che ha visto comunque la pubblicazione di antologie di singoli e rarità per varie etichette, dal nuovo millennio hanno realizzato tre eccellenti concept-album per l'etichetta Black Widow Records, intitolati "Il viaggio di Colombo", "Dedalo e Icaro" e "Il fuoco sotto la cenere". Nei loro dischi e spesso anche nei loro concerti sono ospiti numerosi musicisti storici della scena rock italiana, provenienti da Pfm, Trip, New Trolls, Nuova Idea, Rovescio della Medaglia, Delirium e tante altre leggendarie band.