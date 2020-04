Nottata movimentata, questa che ha preceduto la Pasqua, per i carabinieri di Savona.

Un uomo di 47 anni, appena tornato sotto il proprio tetto coniugale a Quiliano, dal quale si era allontanato, ha aggredito la ex moglie e in parte sfasciato l'appartamento.

I carabinieri sono intervenuti chiamati dalla donna terrorizzata. Per lui sono scattate le manette, per lei una corsa in ospedale e una prognosi di 20 giorni per le percosse subite.