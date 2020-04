Controlli pre-Pasqua: a Noli circa 160 verifiche della Polizia Locale in una settimana

Il sindaco di Noli, Lucio Fossati, traccia un bilancio dei controlli messi in atto dalla Polizia Locale in vista di questa Pasqua.

Spiega Fossati: "La comandante della Polizia Locale ci sta aggiornando settimanalmente sull’operato svolto dal suo comando ed in modo particolare su tutta l’attività dedicata ai controlli sul rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

La mole di lavoro svolta in tal senso è decisamente importante e nonostante gli organici, per varie ragioni, non siano mai al completo, la copertura del territorio è comunque molto adeguata.

Crediamo che i numeri relativi, ad esempio, alla scorsa settimana, considerata sino ad oggi una di quelle più impegnative, siano un dato inequivocabile e significativo!

Complessivamente, sono stati effettuati 159 controlli ed applicate 12 sanzioni per violazione del DPCM.

Fra venerdì e domenica, le verifiche sono state 68, con 5 sanzioni.

A questi, naturalmente, si aggiungono gli interventi dei Carabinieri.

Tutto ciò premesso anche a nome di tutta la comunità, desideriamo riservare un grande rispetto verso tutti gli agenti e il loro prezioso lavoro e, contestualmente, rivolgere loro il nostro ringraziamento.

Come Amministrazione collaboriamo in maniera stretta e continuativa con le forze dell’ordine e l’auspicio è che, per quanto possibile, tutta la Cittadinanza si unisca nel fornire loro questo prezioso contributo".