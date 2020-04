La Protezione Civile di Celle Ligure raccoglie fondi per acquistare un sanificatore per ambienti

L' Associazione Volontari di Protezione Civile "T. Mordeglia" di Celle Ligure organizza una raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus, finalizzata all'acquisto di un apparecchio professionale per la sanificazione degli ambienti, superfici e tessuti.

Si tratta di Polti Sani System Check, un apparecchio brevettato, con sistema elettronico di gestione e controllo delle funzioni, ideale per la disinfezione a vapore delle strutture in cui la molteplicità degli operatori e l'elevato numero degli ambienti da trattare richiedono un report sulle operazioni effettuate. Il vapore saturo secco, surriscaldato fino a 180°C generato all'interno dell'erogatore, in combinazione con il detergente HPMed uccide virus, germi, batteri, funghi e spore, assicurando un’efficace disinfezione ed una rapida asciugatura delle superfici, senza lasciare tracce di umidità residua.

Questo macchinario, che ha un costo di 3000,00 € circa, sarà utilizzato dai volontari al rientro da un servizio associativo, come la consegna della spesa o delle mascherine, oppure come accaduto negli ultimi giorni, la consegna a domicilio di alcuni computer della scuola agli studenti che ne hanno fatto richiesta. Inoltre l'apparecchio è utile anche per la sanificazione degli autoveicoli, che vengono usati per le attività, per garantire la sicurezza degli operatori.