Parziale ripresa attività balneari e giardinieri, Senarega (Lega): "Ok, ma obbligo mascherine sempre"

“Il presidente Giovanni Toti stamane ha confermato che Regione Liguria sta lavorando a un’ordinanza per avviare le riaperture parziali di alcune attività, come quelle dei giardinieri o dei concessionari degli stabilimenti balneari, che tra le altre cose devono riparare i danni fatti dalle mareggiate dei mesi scorsi" commenta Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.

Se occorre pensare anche alla possibilità di riaperture parziali per quei piccoli cantieri edili che hanno lasciato i lavori a metà, bisogna in ogni caso prevedere misure rigidissime di prevenzione igienica e sicurezza sanitaria. I lavoratori devono essere tutelati, per esempio adottando l’obbligo di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione individuale del caso per tutti coloro che potranno svolgere queste attività".

Tuttavia, è necessario che tutti siano dotati e indossino obbligatoriamente le mascherine sempre. Ossia non solo durante l’orario di lavoro, ma anche durante gli spostamenti, come peraltro già accade in Cina ed è stato previsto in Lombardia - conclude - Soltanto così potrà essere riavviata con successo e senza danni per la collettività la ripresa graduale delle attività in Liguria in questo momento di emergenza Coronavirus”.