Toti: "Al lavoro per ordinanza che consentirà parziale ripresa attività giardinieri e balneari"

"Questa sarà una Pasquetta diversa dalle altre e spero che tutti voi vogliate darci una mano in questa battaglia, come avete fatto ieri, restando a casa. Tornerà il tempo per le gite con amici e famiglia, e tornerà prima se sapremo tutti fare un sacrificio" commenta con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"In queste feste abbiamo intensificato i controlli in tutta la Liguria, per bloccare gli arrivi da fuori regione e gli spostamenti dei liguri. Ringrazio i 3 mila agenti, i volontari della polizia locale e della Protezione Civile che anche oggi lavoreranno senza fermarsi per garantire la nostra sicurezza e il rispetto delle regole".

"Nel pomeriggio in Regione lavoreremo a un’ordinanza per permettere ad esempio ai giardinieri di tornare a lavoro, ai balneari di fare piccole manutenzioni nei loro stabilimenti, anche dopo le mareggiate dei mesi scorsi. Ma per iniziare a guadare insieme al futuro e alla normalità servono rigore e prudenza oggi: non abbassiamo la guardia" conclude Toti.