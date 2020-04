Emergenza Coronavirus: l'associazione di cittadini senegalesi residenti sul territorio 'Groupe Deggo' scende in campo per dare una mano nel contenimento dell'emergenza sanitaria.

"L'amministrazione comunale di Cairo Montenotte - si legge in una nota - ringrazia l'associazione di cittadini senegalesi residenti sul territorio 'Groupe Deggo' per la sensibilità e la partecipazione dimostrata in questo difficile periodo di emergenza mediante la donazione di un contributo economico".