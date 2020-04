Celle, la Banda Musicale G.L. Mordeglia in lutto per la scomparsa del maestro Vincenzo Rossi

Celle e la banda musicale G.L. Mordeglia piangono la scomparsa dello storico maestro Vincenzo Rossi, mancato all'età di 68 anni all'ospedale San Martino di Genova.

Conosciuto e stimato da tutti, suonava il sax e per circa 20 anni aveva diretto la banda cellese. Aveva lavorato al teatro Carlo Felice e aveva poi suonato nelle bande di Alessandria e di Voltri.

"Oggi è un giorno molto triste per la nostra banda, questo maledetto virus si è portato via il nostro maestro Vincenzo. Chiediamo a tutti i credenti una preghiera per lui, ai non credenti un pensiero positivo" ha scritto la banda di Celle sulla sua pagina Facebook.

"Si è sempre prodigato ad aiutare tutti, pur non essendo diplomato ci ha garantito una certa attualità. Le canzoni che erano in voga nel momento, la musica degli spot pubblicitari, le colonne sonore dei film, le riarrangiava per la banda e le usavamo per i concerti - lo ha ricordato il presidente della Banda G.L. Mordeglia Alex Delfino - Sono andato a trovarlo e mi ha confidato che in vista del 25 aprile gli sarebbe piaciuto tornare a dirigere. Un uomo che non si è mai dato per vinto, che ha sempre reagito".

Lascia la moglie Gianna e il figlio Federico.