No alle bufale sul web: Mallarini (Pd Albenga) lancia l'hashtag #vogliolafonte

"Abbiamo un solo modo per difenderci dalla falsa informazione: chiedere 'voglio la fonte' al nostro interlocutore". Con queste parole Ivano Mallarini, segretario del circolo di Albenga del Partito Democratico, lancia una campagna social per fare chiarezza, battezzata proprio con l'hashtag #vogliolafonte.

Spiega Mallarini: "Una considerazione meramente personale: io in generale in questo periodo di riflessione (forzata) ho deciso di non dare più peso ad alcuna informazione sia essa una foto, una dichiarazione, un messaggio vocale o qualsiasi altra tipologia di comunicazione che mi arriva e della quale io non sia in grado di verificare la fonte a prescindere dal messaggio che questa possa portare. A tal proposito, ad esempio, sta circolando su Whatsapp un messaggio che parla già di una ipotetica road map con uscita dalla crisi nella primavera 2021... Ho quindi deciso di lanciare l’#vogliolafonte su ogni cosa che gira in rette e di cui non si è chiara e dimostrabile la provenienza".