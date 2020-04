Casa di riposo "Baccino" a Cairo: eseguiti tamponi su personale e ospiti

Eseguiti i tamponi su personale e ospiti della casa di riposo "Baccino" a Cairo Montenotte. Lo comunica il presidente della "Fondazione Baccino", Marco Dogliotti.

"I tamponi per dare riscontro ai test sierologici sono stati eseguiti nella giornata di ieri - spiega Dogliotti - Ringrazio l'Asl 2 e tutti gli operatori della struttura per il lavoro che stanno svolgendo in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19".

Come riportato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), dieci ospiti sono risultati positivi ai test sierologici. Gli operatori invece, hanno dato esito negativo.

Gli anziani positivi sono stati messi in isolamento al piano superiore della struttura.