Un altro decesso: sale a undici il numero dei morti nella casa di riposo di Cengio

Un altro ospite della casa di riposo (Residenza Protetta “E. Bagnasco”) di Cengio è deceduto nei giorni scorsi presso l'ospedale San Paolo di Savona. Da inizio emergenza, i morti totali sono saliti ad undici (sette in ospedale e quattro in struttura). Mentre le persone attualmente degenti presso l’ospedale San Paolo di Savona sono 3. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Dotta.

"Ai famigliari delle persone decedute va il cordoglio dell’intera comunità cengese - spiega il primo cittadino - Nonostante a livello nazionale i contagi siano in lenta e costante diminuzione, rinnovo l’invito nel continuare a rispettare le normative di prevenzione adottate e prorogate dal Governo sino al prossimo 3 maggio".

Questa la situazione sul resto del territorio comunale: una persona ricoverata presso l’ospedale San Paolo di Savona, positiva al Covid-19, sempre in condizioni stabili; un'altra in isolamento fiduciario volontario, senza sintomi, con quarantena in scadenza oggi; una terza in isolamento sanitario obbligatorio, con scadenza il 23 aprile.