Italia Viva Savona sostiene la proposta del Sindaco Frascherelli per i Comuni

Annunciano Matteo Calcagno e Danja Stocca (Italia Viva): "In queste settimane di emergenza i Comuni stanno vivendo non poche difficoltà ed è prevedibile che nel 2020 i bilanci comunali soffrano una situazione di squilibrio derivante dalla contrazione delle entrate proprie, tra cui l’IMU, che ne è la fonte principale.

Pochi giorni fa il Sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, iscritto ad Italia Viva, ha presentato una proposta ad ANCI Liguria che Italia Viva Savona sostiene convintamente, certi che risolverebbe molti problemi ai bilanci dei piccoli e grandi Comuni di tutta Italia.

Noi tutti sappiamo quanto i Comuni ed i Sindaci siano le istituzioni più vicine alle esigenze dei cittadini. Sono, infatti, i Comuni e i Sindaci che conoscono a fondo le problematiche dei territori avendo un costante contatto con le famiglie e con il tessuto produttivo. Per questo motivo riteniamo fondamentale che i Comuni debbano essere messi nelle condizioni necessarie per continuare a sostenere l’economia reale locale. Per fare ciò è essenziale il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso la certezza delle risorse.

La proposta del Sindaco Frascherelli e di Italia Viva Savona consiste in una disposizione normativa, da inserire nel prossimo “decreto Aprile”, che consentirebbe di considerare di competenza dell’esercizio 2020 l’IMU ordinariamente accertata in passato, anche se la corrispondente realizzazione in termini di cassa avverrà in anni successivi, sia spontaneamente da parte dei cittadini sia a seguito dell’attività accertativa.

Tutto questo sarebbe a costo zero per la finanza pubblica, perché garantirebbe l’equilibrio di bilancio semplicemente adottando il criterio della competenza anziché il criterio della cassa limitatamente all’IMU per l’anno 2020.

Riteniamo che sia una proposta di facile attuazione ma con molti vantaggi per i nostri territori, in particolare per le molte imprese in oggettiva difficoltà a causa della pandemia.