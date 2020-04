Balestrino, nel ricordo del sindaco Ismarro rivivono gli EcoDay: "Quando tutto questo sarà passato, torneremo a organizzarli"

La permanenza in casa per le normative ministeriali di contenimento del Coronavirus, può essere al tempo stesso un saggio momento di riflessione sul nostro presente, di ricordo dei momenti belli del nostro passato, di speranza e di progettualità per il nostro domani. Un domani, naturalmente, che si spera migliore per tutti.

Su questi presupposti Gabriella Ismarro, sindaco del Comune di Balestrino, sulla sua pagina Facebook che adopera molto per comunicare con la popolazione, ha scelto di rievocare un momento felice nella storia del paese: gli "EcoDay".

Racconta la prima cittadina balestrinese, allegando un video di qualche anno fa: "Ne abbiamo fatto di strada! Era il 2012 ed era una delle prime giornate ecologiche organizzate dal comune di Balestrino, ne sono seguite tantissime altre, non con manifesti magari, senza fare tanta pubblicità ma sempre molto produttive.

Alcune delle persone nel video negli anni si sono fermate e ci hanno aiutato consigliandoci o stimolandoci. Il tempo scorre e lavora contro ognuno di noi ma non ci ha fermato.

Abbiamo pulito, anno dopo anno; la fatica dei volontari, ultimamente della Protezione Civile di Balestrino è stata ripagata dall'affetto e dall'unione che tutto il paese ci dimostra.

Abbiamo poche risorse, noi piccoli comuni dell'entroterra, ma un tesoro grande, più prezioso di ogni altra cosa: l'amore per la nostra terra e per le nostre comunità, un senso di appartenenza e di saggezza che ci rende differenti e in qualche modo riesce a salvarci da un mondo che va troppo veloce ed è troppo superficiale".

Ecco il video:

Gabriella Ismarro nel ringraziare tutti i volontari, fondamentale esempio di senso civico e di amore per il territorio, conclude con un appello carico di speranza: "Torneremo a organizzare giornate come queste, magari indossando una mascherina. Conto di rivedervi tutti, anche coloro che per l'età, o per motivi di salute o tante altre ragioni non possono più dare una mano, spero che vengano anche solo per condividere uno spuntino sui prati con tutti noi".

La sindaca conclude con un ricordo verso chi non c'è più: "Lasciatemi rivolgere un pensiero ad una delle persone che sono riprese nel video e che oggi non sono più con noi... è Angiulin, sempre nei nostri pensieri e ricordi, sempre con il sorriso, sempre balestrinese".