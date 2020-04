Coronavirus, da "Pulp in Valmaremola" 50 mascherine FFP2 per il personale della Residenza Protetta Santo Spirito

"Oggi sono state consegnate 50 mascherine FFP2 presso la Residenza Protetta Santo Spirito, grazie alla nostra damigiana e alla donazione di Nadia da Brescia (alla terapia intensiva del Santa Corona sono fortunatamente arrivate)". Così Pulp in Valmaremola, il gruppo di amici "specialisti" in beneficenza, informa sulla nuova donazione di dispositivi di protezione personale (fondamentali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus) effettuata grazie ai fondi raccolti con la speciale damigiana adibita a salvadanaio.