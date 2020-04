Albenga, il sindaco: "Nella nostra città 140 casi in quarantena, di cui 40 positivi"

Oggi il sindaco Riccardo Tomatis ha aperto il consiglio comunale di Albenga (visibile anche in diretta streaming su Youtube) con una analisi della situazione relativa al Coronavirus nella Città delle Torri.

Il Primo Cittadino esordisce con i ringraziamenti di rito: "Grazie a tutti i cittadini per avere dimostrato buon senso, rispetto delle norme e senso civico. E naturalmente grazie a tutti coloro che stanno lavorando per questa emergenza".

Dopodiché Riccardo Tomatis passa ai dati, ricordando che "Non possono avere un rigoroso valore scientifico, in quanto vincolati al solo esito dei tamponi fatti".

In base alle informazioni del mondo sanitario, il sindaco ricorda: "A oggi abbiamo 140 cittadini in quarantena, dei quali 40 positivi. Sul territorio in base alle mie esperienze professionali come medico mi pare che le cose vadano meglio ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia.

Diversi posti letto si sono liberati in rianimazione ad Albenga. Certo, nelle scorse settimane si è parlato molto di appropriatezza delle cure, un tema che la minoranza, secondo me, ha male interpretato. Mi rendo conto che si tratta di argomenti dolorosi così come lo è in questi casi fare la professione del medico. Proprio per questi motivi credo che non si debba strumentalizzare la questione a fini politici".