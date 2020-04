Cammina indisturbata in mezzo alla strada: tartaruga d’acqua soccorsa a Savona

Recuperata dai carabinieri della stazione di Savona una tartaruga d’acqua che stava attraversando via Nizza; il rettile, con traffico assente, si era lentamente avventurato lungo la via, rischiando di essere travolto da qualche rara auto; per fortuna passava un’auto dei carabinieri, che l’hanno presa e consegnata alle cure dei volontari della Protezione Animali; è l’ennesimo animale abbandonato da insensibili proprietari, dopo che nel 2018 è scattato il divieto di commercio ed allevamento di questa specie esotica e nell’agosto scorso è scaduto il termine per autodenunciarne il possesso.

Tensione invece a Vado Ligure, dove una negoziante di via Gramsci si è rifiutata di far passare i volontari dell’Enpa dal suo esercizio aperto per recuperare un gabbiano reale caduto a terra in difficoltà nel cortile dell’edificio, neppure dopo la chiamata dei carabinieri che ora valuteranno sotto il profilo penale il suo comportamento; per fortuna i volontari sono riusciti ad entrare, non senza fatica, da un altro locale messo a disposizione da un residente; ora il volatile è in cura e riabilitazione presso la sede della Protezione Animali a Savona.

Continuano invece a cadere nel vuoto, a parte solo quattro offerte d’aiuto, gli appelli dell’Enpa per avere collaborazione manuale dagli animalisti nelle operazioni di cura della fauna selvatica in difficoltà che l’associazione raccoglie in tutta la provincia.